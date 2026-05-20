В США предъявили обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро

США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Этот шаг может означать усиление давления Вашингтона на кубинские власти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Представитель Минюста США заявил агентству, что обвинения против 94-летнего Кастро могут быть связаны с событиями 1996 года, когда были сбиты два американских самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами.

Тогда погибли четыре человека. Кубинские власти объясняли уничтожение самолетов нарушением воздушного пространства страны. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла над нейтральной территорией. В тот период Рауль Кастро возглавлял военное ведомство Кубы.

Журналисты отметили, что обвинения предъявлены на фоне курса Дональда Трампа на смену режима на Кубе. Обозреватели The New York Times со ссылкой на сотрудников Белого дома ранее писали, что американские власти допускают задержание Кастро по «венесуэльскому сценарию».

В начале года Трамп также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. Президент страны Мигель Диас-Канель в ответ заявлял, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.