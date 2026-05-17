В США допустили захват Кастро по венесуэльскому сценарию

Власти США не исключают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей Белого дома.

По ее информации, американская сторона намерена завести уголовное дело против политика для формального предлога под задачу ареста Кастро.

«Высокопоставленные чиновники хотят иметь возможность снова разыграть сценарий Венесуэлы», — отметило издание.

Один из близких к Дональду Трампу источников выразил мнение, что сам президент может и не одобрить арест Кастро. Тем не менее, самой угрозы может оказаться достаточно для давления на кубинские власти.

Ранее Трамп заявлял, что планирует использовать созданные им «вооруженные силы», а новой целью для США станет Куба. При этом американский лидер не уточнил, что намерен делать, попытавшись обратить слова в шутку.

Государственный секретарь Марко Рубио подтверждал, что Штаты в будущем хотят «заняться Кубой» в будущем.