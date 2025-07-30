В США объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения на Камчатке

В США объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке магнитудой 7,1. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Геологическую службу страны.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупредило об угрозе образования цунами из-за сейсмособытия на Камчатке. По информации американской Геологической службы, магнитуда землетрясения составила 8.

Тревогу цунами также объявили в Японии, где местное Национальное метеорологическое управление сообщило о такой угрозе для всего тихоокеанского побережья страны. Жителей предупредили, что высота волн цунами может достигнуть одного метра.

До этого сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского. На побережье Авачинского залива объявили тревогу цунами.

Кроме того, в Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, местных жителей решили эвакуировать.