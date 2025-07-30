Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали на Камчатке. Об этом сообщили на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в 161 километрах от побережья полуострова. Ему предшествовало несколько других землетрясений. Очаг залегал на глубине 32 километров.

В настоящее время на побережье Авачинского залива объявили тревогу цунами. По предварительной оценке, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось с силой шесть баллов.

Две недели назад глава Камчатского края Владимир Солодов сообщал о сильных подземных толчках в акватории вблизи Петропавловска-Камчатского. Они достигали мощности 7,6 балла. Губернатор отметил, что ни в одном населенном пункте цунами не наблюдалось.