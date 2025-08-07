В США назвали условие для встречи Трампа и Путина

NYP: Трамп проведет переговоры с Путиным, если тот встретится с Зеленским

Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина возможны только при одном условии. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.

«Чтобы встреча состоялась, Путин должен встретиться с Зеленским. Место встречи пока не определено», — сказал собеседник издания.

Кремль объявил о согласовании встречи Путина и Трампа 7 августа, после визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, переговоры пройдут в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе. Место встречи согласовано, но его обнародуют позже.

Встреча президентов России и США станет значимым событием. На ней Москва сможет напрямую изложить свою позицию американскому руководству. Такой прогноз дал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом. Президент также высказался о возможной встрече с Зеленским. Он отметил, что допускает такую вероятность, но для этого нужны определенные условия.