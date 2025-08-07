Путин заявил о заинтересованности в своей встрече с Трампом с обеих сторон

Президент России Владимир Путин заявил, что интерес к его встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявили обе стороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», — отметил глава российского государства.

Президент добавил, что у России много друзей, готовых помочь организовать встречу. Один из них — президент Объединенных Арабских Эмиратов.

«Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — сказал Путин.

Также глава государства прокомментировал вероятность встречи с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что уже говорил о том, что это вполне возможно, но нужно создать определенные условия, а пока до них далеко.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о том, что Трамп намекнул Зеленскому и странам Евросоюза, что обсудит с Путиным «вопрос об обмене территориями». Американский лидер подтвердил информацию, что он может встретиться с российским президентом. Главной темой диалога станет урегулирование конфликта на Украине.