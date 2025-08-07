Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом

Объединенные Арабские Эмираты могут стать подходящей площадкой для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Он отметил, что у России есть много государств-партнеров, которые согласятся организовать на своей территории встречу двух лидеров. По его словам, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уже предложил провести переговоры в его стране.

«Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — добавил Путин.

Глава государства встретился с главой ОАЭ в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 7 августа. Сначала лидеры побеседуют в узком составе, а затем к ним присоединятся участники делегаций.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, планирует ли он провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер назвал встречу возможной, однако уточнил, что до создания условий для диалога еще далеко.