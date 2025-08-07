Дмитриев оценил главные перспективы встречи Путина и Трампа

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет важным событием и позволит Москве напрямую изложить свою позицию американскому руководству. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель главы российского государства по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщил «Интерфакс» .

«Саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа», — сказал он.

Дмитриев выразил надежду, что общение между двумя странами продолжится и в экономической сфере.

Он также добавил, что между Россией и США идет важный диалог по различным направлениям, несмотря на попытки его сорвать. По словам Дмитриева, противники нашей страны стремятся дезинформировать американское руководство, однако прямое общение позволяет четко доносить Москве свою позицию.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что место встречи президентов России и США согласовали.