Контроль над тремя ключевыми точками на юго-востоке Украины может усилить позиции России в возможных переговорах при посредничестве США. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на оценки военных экспертов.

«Успехи [России] на юге и востоке Украины могут дать Москве преимущество на мирных переговорах при посредничестве США», — заявили обозреватели.

Речь идет о Гуляйполе в Запорожской области, а также о Красноармейске и Димитрове в ДНР, которые в украинских источниках называют Покровском и Мирноградом. Контроль над этими городами и создание логистической опоры в регионе могут одновременно упростить продвижение на фронте и стать дополнительным аргументом в политических обсуждениях.

Авторы статьи также привели хронологию, которая связана с развитием боевых действий в конце 2025 года. По данным издания, российские войска установили контроль над Гуляйполем 27 декабря после боев, которые заняли около 20 дней. Тогда же, как отметили журналисты, под контроль перешел Димитров, а перед этим Красноармейск оказался в окружении после перехода города под контроль российских сил в начале декабря.