Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и взятии под контроль городов Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Кремле .

Как уточнили в пресс-службе, в субботу президент провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск. В ходе докладов командующие и подчиненные им командиры соединений проинформировали главу государства о текущей обстановке и выполнении поставленных задач на соответствующих направлениях.

По словам президента, создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет хорошими темпами.

Кроме того, Вооруженные силы РФ в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Степногорск, а также несколько поселений в Харьковской области.