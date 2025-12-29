Дед Мороз поднял российский флаг в Димитрове

Боец 5-й гвардейской бригады имени Александра Захарченко в костюме Деда Мороза поднял российский флаг в освобожденном Димитрове. Кадры опубликовал в Telegram-канале Герой России и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

В субботу, 27 декабря, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова и Родинского в ДНР, а также Гуляйполя и Степногорска в Запорожской области. Город долгое время находился в окружении и зачищался от украинских подразделений.

На полное освобождение города, по словам Поддубного, российским военным понадобилось 111 дней.

Ранее кадры с Дедом Морозом и российским флагом в Димитрове опубликовало и Министерство обороны.