Тактика российских военных при освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике показала новый способ взятия под контроль населенных пунктов. Об этом сообщала британская газета The Daily Telegraph .

Журналисты отметили, что если в начале СВО стороны конфликта пытались окружать города с помощью пехоты и колонн танков, то теперь ВС России изменили тактику в связи с большим количеством дронов в небе.

«Они сделали ставку на действия небольших групп, которые сложно отслеживать беспилотниками в условиях тумана. Это демеханизация боевых действий», — констатировало издание.

Финский аналитик Эмиль Кастехельми отметил, что сначала дроны-разведчики выявляют в обороне ВСУ слабые места, после чего идет наступление группами по три-пять человек. Проблема усугубляется из-за недостатка личного состава в рядах ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Красноармейск хорошим плацдармом для решения задач СВО, писали «Известия».