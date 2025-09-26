Попытки лидеров Европейского союза игнорировать позицию России в вопросе гарантий безопасности для Украины вызывают большие сомнения в их умственных способностях. Об этом написало американское издание The American Conservative .

Автор статьи прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, что российские власти якобы не имеют права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, в том числе размещения военных НАТО на ее территории.

«Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и если они действительно так думают, есть все основания сомневаться в их честности и в здравомыслии», — отметили в публикации.

В материале напомнили, что подобные тезисы часто озвучивают лидеры Европы, и если они отражают реальные взгляды, то возникает серьезный повод для беспокойства.

Ранее стало известно, что власти Украины обсуждают с союзниками возможность размещения на своей территории иностранных военных.