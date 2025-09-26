В США назвали неадекватной позицию ЕС по безопасности Украины
TAC: здравомыслие и честность лидеров Европы вызывают сомнения
Попытки лидеров Европейского союза игнорировать позицию России в вопросе гарантий безопасности для Украины вызывают большие сомнения в их умственных способностях. Об этом написало американское издание The American Conservative.
Автор статьи прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, что российские власти якобы не имеют права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, в том числе размещения военных НАТО на ее территории.
«Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и если они действительно так думают, есть все основания сомневаться в их честности и в здравомыслии», — отметили в публикации.
В материале напомнили, что подобные тезисы часто озвучивают лидеры Европы, и если они отражают реальные взгляды, то возникает серьезный повод для беспокойства.
Ранее стало известно, что власти Украины обсуждают с союзниками возможность размещения на своей территории иностранных военных.