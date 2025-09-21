Финляндия признала готовность к военной эскалации на Украине

Стубб: ЕС не станет учитывать интересы РФ при разработке гарантий для Украины

Европейские государства не будут учитывать российские интересы при разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом газете The Guardian заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности вступят в силу только после того, как Россия и Украина заключат мирное соглашение. По его словам, российской стороне не дадут права вето в отношении их формата.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — подчеркнул финский лидер.

Стубб подчеркнул, что страны Евросоюза выразили готовность участвовать в потенциальной военной эскалации на Украине. Он уточнил, что основной смысл гарантий безопасности состоит именно в этом.

Ранее президент Финляндии анонсировал учения Североатлантического альянса «Восточный страж». Военные маневры начнут проходить в Румынии и Польше, а затем распространятся на страны Балтии, Норвегию и Финляндию.