В США нашли 16 детей, которых четыре года держали взаперти

ABC News: в США нашли 16 детей, которых годами держали в маленькой комнате

В штате Огайо полицейские нашли 16 детей, которых четыре года держали в одной комнате в заваленном мусором доме. Об этом сообщил телеканал ABC News .

В дом в поселке Хэмден правоохранители пришли с обыском по другому делу. Внутри они обнаружили детей в возрасте от полутора до 18 лет. Помещения и двор жилища оказались завалены мусором.

«Они выглядели почти как дикие животные. Это было ужасно», – сказал генеральный прокурор штата Огайо Энди Уилсон.

Шериф округа Винтон Райан Кейн заявил, что даже скот держали бы в лучших условиях. По данным телеканала, дети жили в комнате размером около 3,5 на 3,5 метра. Некоторые из них не умели говорить, а 18-летняя девушка с особенностями развития не смогла написать свое имя.

Семерых детей доставили в больницы Колумбуса, еще двоих отправили санитарными вертолетами в травматологические центры. Один ребенок оказался в критическом состоянии и нуждался в искусственной вентиляции легких.

Полиция арестовала родителей детей — Гэри Сайдерса и Элизабет Сайдерс, — а также их бабушку и дедушку — Гэри и Кристину Сайдерс. Им предъявили обвинения по 16 эпизодам о создании угрозы жизни и здоровью детей. Вину они не признали.

В начале года в Техасе осудили приемную мать, которая держала детей в клетках, избивала их и морила голодом.