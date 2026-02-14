Приемная мать в США неделями держала детей в клетках и морила голодом

В Техасе прошел суд над приемной матерью, которая держала детей в клетках, избивала и морила голодом. Их изъяли из семьи в состоянии сильного истощения, сообщила газета The Mirror .

Полиция Нью-Браунфелса в 2018 году узнала от службы защиты детей о неблагополучной семье во главе со Сьюзан Рэй Хелтон. Женщина воспитывала восемь приемных детей, к двум из них относилась с особой жестокостью — к 13-летнему мальчику и 14-летней девочке.

Она построила из детских металлических ворот-ограничителей клетки. Если воспитанники без разрешения брали еду с кухни, Хелтон била их ремнем и запирала.

«Иногда заставляли оставаться в клетках до двух-трех недель, когда они „попадали в беду“. По мере того, как начали появляться доказательства, стало ясно, что Хелтон выбрала именно этих двух детей в качестве жертв», — сообщил представитель прокуратуры округа Комал.

За пять лет жизни в этой семье потерпевшие набрали всего 2,7 килограмма веса на двоих. Органы опеки изъяли их сильно истощенными. Суд признал Хелтон виновной по четырем пунктам обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку и приговорил к 20 годам лишения свободы за каждый.

