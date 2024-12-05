В США испугались быстрого истощения арсеналов в случае войны с КНР

Запасы американского оружия в случае прямого конфликта с Китаем окажутся истощены очень быстро. С таким заявлением советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в аналитическом Центре стратегических и международных исследований. Цитату привело РИА «Новости».

«Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой армией, как у Китая, приведет к быстрому истощению запасов боеприпасов», — сказал он.

По словам Салливана, американские власти должны извлечь уроки из событий последних трех лет. Поэтому оборонная промышленность США должна быть готова к накоплению запасов перед конфликтом и для активного наращивания производства во время боевых действий.

Ранее власти Китая запретили поставки в США материалов, которые могут использовать для производства полупроводников и различных видов вооружений. В список попали германий, сурьма и сверхтвердые металлы.