Китай закрыл экспорт в США минералов для полупроводников и оружия

Власти Китая запретили поставки в США материалов, которые могут использоваться для производства полупроводников и различных видов вооружений. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на директиву Министерства торговли КНР, в список вошли галлий, германий, сурьма и сверхтвердые металлы.

Этим же документом ведомство ужесточило контроль за поставками в США графитовых изделий. Журналисты отметили, что галлий и германий используют для производства полупроводников, солнечных батарей, а также волоконно-оптических кабелей. Сурьму применяют для производства пуль и других видов оружия, а графит — крупнейший компонент аккумуляторов электромобилей.

Китай ввел санкции после очередных угроз избранного президента Дональда Трампа о пошлинах на импорт китайских товаров в размере 10%.

Представитель Белого дома, комментируя решение китайских властей, отметил, что США пойдут на встречный шаг вместе с другими странами. Раскрыть подробности он отказался.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, комментируя угрозу Трампа о 100% пошлинах на товары стран БРИКС после введения внутренней валюты блока, заявил, что страна не откажется от сотрудничества со своими партнерами по блоку. Он подчеркнул, что БРИКС несет устойчивый и стабильный рост мировой экономике.