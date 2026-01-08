В США анонсировали давление на Кубу после Венесуэлы

Министр энергетики Райт: США будут давить на Кубу после операции в Венесуэле

США будут давить на Кубу после операции в Венесуэле. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр энергетики Крис Райт.

«Я думаю, что мы увидим очень существенное давление на Кубу», — отметил Райт.

Ранее о «неприятностях» правительство Кубы предупредил государственный секретарь США Марко Рубио. Подробности грядущих бед госсекретарь не раскрыл.

Во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли 32 кубинца, которые выполняли задание от имени МВД и Революционных вооруженных сил по запросу властей Боливарианской Республики.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что администрация Дональда Трампа потребовала от временной власти Венесуэлы разорвать экономические отношения с Китаем, Ираном, Кубой и Россией.