США потребовали от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией и Китаем

США требуют от временных властей Венесуэлы разорвать экономические связи с Китаем, Ираном, Кубой и Россией. Такое утверждение обнародовал телеканал ABC .

«Администрация Трампа сказала временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома прежде, чем сможет добывать больше нефти», — сообщил телеканал, ссылаясь осведомленные источники.

Первым требованием в списке является отказ от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла передаст Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Полученную нефть продадут по рыночной цене, а полученные средства направят на благо народа Венесуэлы и США, отметил американский лидер и добавил, что сам будет контролировать расходы.