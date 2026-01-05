Рубио предупредил Кубу о больших неприятностях

Кубе грозят неприятности. Об этом телеканалу NBC заявил государственный секретарь Марко Рубио после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Я думаю, что у них большие неприятности», — высказался Рубио о кубинском правительстве.

Он не раскрыл дальнейшие шаги Соединенных Штатов. Глава государства Дональд Трамп накануне отметил, что США «хотят помочь» кубинскому народу и подчеркнул, что не планирует военных действий — якобы страна падет сама по себе.

Ранее Трамп пригрозил Колумбии операцией по типу венесуэльской. Американский лидер заявил, что эта страна «тоже очень больна» и ее управляет «больной человек», которому якобы нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам.