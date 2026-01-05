В Каракасе погибли 32 кубинца, защищавших Мадуро во время операции США

Кубинское правительство сообщило о гибели 32 сограждан при военной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В стране объявили двухдневный траур, сообщила газета Granma .

«В результате преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла ранним утром 3 января 2026 года, в ходе боевых действий погибли 32 кубинца», — говорится в материале.

Кубинцы выполняли задание от имени МВД и Революционных вооруженных сил по запросу властей Венесуэлы.

В кабмине отметили, что они исполнили свой долг с достоинством и героизмом. Военные погибли после ожесточенного сопротивления в бою с американцами или в результате проведенной бомбардировки Каракаса, санкционированной президентом США Дональдом Трампом.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что сотрудники спецслужб США при захвате Мадуро и его жены убили большую часть их команды безопасности, а также случайных гражданских людей.