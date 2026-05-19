В Спитаке охранники Пашиняна силой вытолкали с митинга деда погибшего военного

В Армении запланированы парламентские выборы на 7 июня 2026 года. Премьер-министр Никол Пашинян в рамках предвыборной кампании уже не раз выходил из себя и срывался на людей, пытающихся высказать свое мнение о ситуации в стране, в том числе на пенсионеров, сообщило местное онлайн-издание «Ишханутюн» .

В городе Спитак во время предвыборного митинга Пашиняна пожилой мужчина попытался напомнить премьеру о гибели 15 солдат во время пожара в военной казарме в 2023 году. Тогда пенсионер лишился внука. Только охрана Пашиняна зажала ему рот и грубо оттеснила от места проведения мероприятия.

«Отпусти руку! Почему вы меня тащите? Зачем закрываете мне рот? Я террорист?» — кричал мужчина.

Пашинян же заявил, что якобы политические противники специально подсылают людей на его встречи.

До этого армянский премьер наорал на жительницу Еревана, чей брат-офицер пропал без вести в Нагорном Карабахе во время боевых действий в 2020 году. И тут Пашинян опять начал винить политических противников, оскорбляя негативно настроенных по отношению к нему людей и угрожая их уничтожить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила хамское и истеричное поведение армянского премьера во время встречи с избирателями, включая женщин. Дипломат отметила, что здесь европейские ценности налицо.