Пашинян наорал на сестру пропавшего в Нагорном Карабахе офицера

Пашинян перешел на крики и угрозы в адрес критиков и противников на выборах

Оскорблениями и угрозами осыпал кандидат в премьер-министры Армении от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян жительницу Еревана, чей брат-офицер пропал без вести во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Видео с истерикой политика опубликовал сайт «Sputnik Армения» .

На опубликованных кадрах Пашинян пришел во двор жилого дома в рамках агитационной предвыборной кампании. Одна из женщин прервала его выступление и выступила с критикой.

«Ты разрушил страну, ты отнял наших сыновей, ты — враг народа», — заявила она.

Сначала Пашинян отвечал спокойно, рассказывая о проделанной за восемь лет работе, а после сорвался на крик, заявив, что сорвет «маски с людей с карабахским акцентом», чьи ролики в социальных сетях распространяют его политические противники, к которым он отнес бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также бизнесменов Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна.

«Вы — сбежавшие выродки, снимите маски, всех вас нагну и уничтожу!» — заявил Пашинян.

Выслушивать истерику политика женщина не стала и ушла. В общении с журналистами она пояснила, что не смогла стерпеть поведение Пашиняна: до сих пор не простила ему пропажу без вести своего родного брата — военного врача и офицера Гранта Папикяна — во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Собеседница журналистов подчеркнула, что действующая власть ведет страну к разрушению.

В минувший понедельник, 11 мая, премьер-министр Армении заявил, что нацелен на сохранение отношений с Россией, несмотря на происходящую трансформацию и наличие разногласий по разным вопросам. Пашинян добавил, что в любом случае продолжит соблюдать государственные интересы своей страны.