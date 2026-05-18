«Европейские ценности налицо»: Захарова оценила нахамившего женщине Пашиняна

Устроивший истерику с хамскими угрозами во время встречи с избирателями премьер-министр Армении Никол Пашинян продемонстрировал специфику европейских ценностей. Так поведение политика оценила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова .

Она напомнила, что совсем недавно Ереван посещали президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский. Захарова не исключила, что именно у них Пашинян взял на вооружение манеру хамить женщинам.

«Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался — „европейские ценности“ налицо. Или на лице», — заявила Захарова.

Пашинян в ходе предвыборной встречи с избирателями нахамил жительнице Еревана, обвинившей его в сдаче страны после поражения в Нагорном Карабахе. Политик не оставил критику в свой адрес без ответа и в нецензурной манере пообещал, что уничтожит всех своих оппонентов на выборах, выступающих за новый конфликт.

Оппонентом Пашиняна оказалась родная сестра военного врача и офицера Гранта Папикяна, пропавшего без вести во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.