«Европейские ценности налицо»: Захарова оценила нахамившего женщине Пашиняна
Захарова связала угрозы Пашиняна жительнице Еревана с европейскими ценностями
Устроивший истерику с хамскими угрозами во время встречи с избирателями премьер-министр Армении Никол Пашинян продемонстрировал специфику европейских ценностей. Так поведение политика оценила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она напомнила, что совсем недавно Ереван посещали президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский. Захарова не исключила, что именно у них Пашинян взял на вооружение манеру хамить женщинам.
«Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался — „европейские ценности“ налицо. Или на лице», — заявила Захарова.
Пашинян в ходе предвыборной встречи с избирателями нахамил жительнице Еревана, обвинившей его в сдаче страны после поражения в Нагорном Карабахе. Политик не оставил критику в свой адрес без ответа и в нецензурной манере пообещал, что уничтожит всех своих оппонентов на выборах, выступающих за новый конфликт.
Оппонентом Пашиняна оказалась родная сестра военного врача и офицера Гранта Папикяна, пропавшего без вести во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.