В Словакии объяснили затягивание перезапуска нефтепровода «Дружба»

Украина затянула возобновление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы вынудить Венгрию согласиться на членство в Евросоюзе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе, что углеводороды вновь стали инструментом шантажа. Об этом сообщило агентство Reuters .

Доставка нефти по украинской части «Дружбы» приостановилась 27 января. Фицо подчеркнул, что трубопровод уже следовало отремонтировать. По его мнению, Украина специально медлит, чтобы надавить на страны Восточной Европы, препятствующие ее вступлению в Евросоюз.

«Я воспринимаю происходящее сегодня вокруг нефтяной отрасли как политический шантаж в отношении Венгрии. <…> Если Венгрия согласится на членство в ЕС, возможно, начнутся поставки нефти», — объяснил он.

Фицо также призвал Евросоюз возобновить диалог с Россией. Отказ стран от контактов, по его мнению, станет признаком стремления продолжать боевые действия на Украине.