Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз обязан вести диалог с Россией, в противном случае Запад не может утверждать, что заинтересован в завершении конфликта на Украине. Об этом он сказал на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе.

«Сейчас мы должны вести диалог с Российской Федерацией, должны вести диалог с Владимиром Путиным. Если мы не будем вести диалог, то не можем утверждать, что заинтересованы в завершении военного конфликта», — подчеркнул Фицо в эфире телеканата ТА-3.

Он также добавил, что некоторые государства — члены ЕС, напротив, желают продолжения боевых действий на Украине.

По мнению премьера, прямой разговор с российским руководством мог бы закончить кризис еще три месяца спустя после начала, но этому помешали «некоторые западные политики».

Фицо также напомнил, что в мае 2025 года летал в Москву на 80-летие Победы, несмотря на закрытое воздушное пространство двумя странами ЕС. Он подчеркнул, что Словакия освобождена Красной армией и имеет право чтить эту память.