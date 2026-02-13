Словакия приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Министерство экономики Словакии заявило о приостановке прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой», — заявили в ведомстве.

По словам агентства, страна располагает стратегическим запасом сырья и нефтепродуктов примерно на три месяца. Поставки обещают возобновить в ближайшие дни. Повреждение трубопровода зафиксировали на территории Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X написал, что Венгрия также готовится жаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по «Дружбе». Анонимный источник Bloomberg сообщил, что Россия в этом месяце не поставляла сырье обеим странам. Сокращение объемов перекачки стало заметно еще в прошлом месяце — совокупные поставки упали почти до 150 тысяч баррелей в сутки.

Летом 2025 года Венгрия трижды обвиняла Украину в повреждениях «Дружбы». Два последних происшествия привели к полной приостановке прокачки нефти в Венгрию и Словакию. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, атака в ночь на 22 августа оставила страны без поставок на пять дней.