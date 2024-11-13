В Сирии обстреляли американские военные базы

РИА «Новости»: военные базы США в Сирии атаковали ракетами и БПЛА

Американские военные базы в провинцияъ Дейр-эз-Зор и Эль-Хасаки атаковали ракетами и БПЛА. Об этом рассказал сирийский военно-полевой источник РИА «Новости» .

«Американская база на месторождении Конико в Дейр-эз-Зор была атакована беспилотником, который взорвался в юго-восточной части базы», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что еще одну базу США, находящуюся в провинции Эль-Хасаке, обстреляли тремя ракетами. Снаряды разорвались прямо на военном объекте.

Ранее американская артиллерия атаковала позиции союзного сирийской армии ополчения в провинции Дейр-эз-Зор. До этого появилась информация, что военные США четыре раза обстреляли союзные силы Сирии в этом регионе.