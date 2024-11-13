В Сирии обстреляли американские военные базы

Американские военные базы в провинцияъ Дейр-эз-Зор и Эль-Хасаки атаковали ракетами и БПЛА. Об этом рассказал сирийский военно-полевой источник РИА «Новости».
«Американская база на месторождении Конико в Дейр-эз-Зор была атакована беспилотником, который взорвался в юго-восточной части базы», — заявил собеседник журналистов.
Он отметил, что еще одну базу США, находящуюся в провинции Эль-Хасаке, обстреляли тремя ракетами. Снаряды разорвались прямо на военном объекте.
Ранее американская артиллерия атаковала позиции союзного сирийской армии ополчения в провинции Дейр-эз-Зор. До этого появилась информация, что военные США четыре раза обстреляли союзные силы Сирии в этом регионе.
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