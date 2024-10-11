Американские военные обстреляли союзные силы в Сирии

РИА «Новости»: ВС США открыли огонь из артиллерии по союзным силам в Сирии

Американские военные открыли огонь из артиллерии по союзным сирийской армии силам в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил РИА «Новости» источник.

По его словам, американцы нанесли четыре удара. Он добавил, что вертолеты усиленно патрулируют территорию в окрестностях базы на газовом месторождении Конико.

В начале сентября военную базу Вооруженных сил США в той же провинции обстреляли ракетами. В это время, по данным источника, на ней проводились совместные учения с «Сирийскими демократическими силами».

А в августе истребитель проамериканской «коалиции» чуть не столкнулся в небе над провинцией Хомс с российским Ан-30, совершавшим плановый полет. Однако российский экипаж проявил профессионализм и избежал катастрофы.