Американские военные обстреляли союзные силы в Сирии

Американские военные открыли огонь из артиллерии по союзным сирийской армии силам в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил РИА «Новости» источник.
По его словам, американцы нанесли четыре удара. Он добавил, что вертолеты усиленно патрулируют территорию в окрестностях базы на газовом месторождении Конико.
В начале сентября военную базу Вооруженных сил США в той же провинции обстреляли ракетами. В это время, по данным источника, на ней проводились совместные учения с «Сирийскими демократическими силами».
А в августе истребитель проамериканской «коалиции» чуть не столкнулся в небе над провинцией Хомс с российским Ан-30, совершавшим плановый полет. Однако российский экипаж проявил профессионализм и избежал катастрофы.
Акция по чтению вслух прошла в детской библиотеке в Чехове
Житель Сахалина получил 16 лет за двойное убийство
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 11 октября
У расстрелянного в Долгопрудном мужчины осталось трое детей
Мужа и жену расстреляли на прогулке в Подмосковье. Причиной могло стать место для парковки
Глава Воскресенска провел выездную встречу с жителями деревни Ратчино
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте