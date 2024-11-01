Артиллерия США атаковала ополченцев в Сирии

Американская артиллерия открыла огонь в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии по позициям союзного сирийской армии ополчения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Серия мощных взрывов прогремела в окрестностях Дейр-эз-Зора и Маядин в результате артиллерийского обстрела со стороны американских военных, расположенных на базах на месторождениях Конико и Омар», — заявил источник агентства.

Ранее, 11 октября, стало известно, что американские военные обстреляли союзные силы Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. США осуществили четыре удара.

А в начале сентября базу Пентагона в той же провинции атаковали ракетами. В это время на ней проводили совместные учения с «Сирийскими демократическими силами».