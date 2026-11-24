Релиз видеоигры Grand Theft Auto VI вызвал ажиотаж в столичных компьютерных клубах. В первые выходные после выхода новинки время аренды игровых приставок выросло на 100%, а компьютеров — на 50%. Об этом сайту KP.RU сообщил сооснователь сети киберспортивных клубов COLIZEUM Николай Антонов.

По его словам, всплеск интереса обусловлен тем, что игра пока доступна только на консолях, поэтому геймеры без собственных приставок пошли в клубы.

Предприниматель отметил, что проект привлек в заведения и женскую аудиторию. Антонов сравнил ажиотаж вокруг релиза с чемпионатом мира по футболу 2018 года и предположил, что повышенная посещаемость клубов сохранится около месяца благодаря высоким оценкам критиков и отложенному спросу.