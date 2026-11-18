Baza: мошенники присылают россиянам муляжи вместо приставок для игры в GTA

Россиянка получила бутылки в коробке от PlayStation 5 вместо заказанной приставки. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Гаджет женщина заказала в подарок супругу. При получении пара увидела, что коробку ранее вскрывали, но не придала этому значения и занялась распаковкой только дома.

«Однако вместо долгожданной PlayStation 5 внутри оказались бутылки», — написала «База».

Теперь покупательница пытается вернуть деньги. Она составляет досудебную претензию и планирует обратиться в Роспотребнадзор.

Авторам канала известно еще как минимум о четырех случаях за последнее время, когда россияне получали вместо приставок муляжи.

Мошенники активизировались перед выходом игры Grand Theft Auto VI. НА фальшивых картах оплаты для PlayStation Store они выманили у любителей GTA более 914 тысяч рублей.