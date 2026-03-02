В Шереметьево прилетит самолет с россиянами из Абу-Даби и Маската

В аэропорт Шереметьево сегодня должен прилететь самолет с россиянами из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман). Об этом сообщил в беседе с 360.ru один из туристов.

«Объявили посадку на самолет. Наш самолет стоит, запускают на территорию», — сказал он.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что более 120 российских граждан уже вернулись на родину из стран Ближнего Востока. Из них 84 человека работали в Израиле, им удалось покинуть государство через наземные пункты пропуска на границе с Египтом. Оттуда их забрал специальный борт и доставил в Россию. Еще 39 россиян прибыли из Ирана через азербайджанскую границу.

Ранее в пресс-службе посольства России в исламской республике призвали граждан воздержаться от поездок в Иран. Находящимся там посоветовали покинуть страну.

UPD: Рейсы из Абу Даби в Лондон и Амстердам уже вылетели. Самолет в Москву готовят к отправке.