Более 120 россиян вернули на родину с Ближнего Востока

Более 120 российских граждан доставили на родину с Ближнем Востоке. Такие данные утром 2 марта привел телеграм-канал Shot .

По его информации, 84 россиянина работали в Израиле. Они покинули государство через наземные пропускные пункты, перебравшись в Египет. Уже оттуда их на специальном самолете доставили в Россию.

Также 39 россиян эвакуировали из Ирана через границу с Азербайджаном.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» приостановил рейсы в Абу-Даби и Дубай до снятия запрета на полеты гражданских лайнеров в небе над ОАЭ. Пассажиры отмененных рейсов могут обменять билеты на другие даты или вернуть деньги.

В пресс-службе посольства России в Исламской Республике рекомендовали воздержаться от посещения Ирана, а тем, кто уже там находится — покинуть страну, быть внимательными, бдительными и следить за сообщениями официальных ресурсов.