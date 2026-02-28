Россиянам необходимо воздержаться от посещения Ирана до последующих уведомлений в связи с военной агрессией США и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Исламской Республике.

«Посольство просит соотечественников, проживающих в Иране, быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями, воздерживаться от нахождения вблизи правительственных и военных объектов», — отметили в дипломатическом представительстве.

Россиянам рекомендовали покинуть Иран в случае такой возможности.

«Необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике, воздерживаться от фотографий и видеосъемки в любых частях Ирана», — добавили в посольстве.

В дипмиссии назвали оптимальные маршруты для выезда из страны: через Астару в Азербайджан (для пересечения границы нужно будет заранее получить разрешение азербайджанских властей) и через КПП «Нурдуз»/«Агарак» в Армению.

Иранские военные ранее нанесли удары по объектам США на Ближнем Востоке в ответ на атаку. СМИ заявляли о попаданиях по базам в Иордании, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Катаре, а также на территории Израиля.