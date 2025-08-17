В Сети затроллили журналиста, удивившегося близости Аляски и России

Британский журналист удивился близости Аляски к России, его высмеяли в соцсетях

Британский журналист Уилл Кингстон удивился близости России к Аляске и стал объектом унижений в социальных сетях. Свой пост он оставил на странице в соцсети X .

Журналист разместил карту мира и признался, что никогда раньше не осознавал, насколько Россия и США расположены близко друг к другу. Пользователи Сети в ответ подняли Кингстона на смех.

«Ты весьма смел в том, что признался открыто в чертовской глупости. Просто удали свой аккаунт, мы знали про это еще в третьем классе. Это просто позор. Наверное, ему казалось, что Аляска где-то южнее Аризоны», — написали в комментариях к публикации читатели.

Самое узкое место между материковыми частями и Аляски (полуостров Сьюард) и России (Чукотский полуостров) составляет 89 километров.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча состоялась в формате «три на три». Американский лидер заявлял, что оценивает переговоры на максимум по 10-балльной шкале.