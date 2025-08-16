В Европе почувствовали облегчение из-за того, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встречаются в формате «три на три», а не один на один. Об этом сообщил телеканал CNN.

В публикации сослались на западного чиновника, который заявил, что чувствует облегчение по поводу того, что Трамп и Путин проводят встречу не один на один. Лидеры России и США ведут переговоры с участием представителей от каждой делегации.

На саммите с российской стороны присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской на Аляску приехали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.

Издание Le Figaro также обратило внимание на реакцию Европы из-за того, что Трамп хлопал в ладоши, приветствуя в аэропорту Путина. Запад расстроило, что Россия удивительным образом постоянно становится решающим фактором в политической карьере Трампа.