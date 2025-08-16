Трамп оценил переговоры с Путиным на максимум по 10-балльной шкале

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске на 10 по шкале от нуля до 10 баллов. Об этом американский лидер рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News .

«По шкале от одного до 10 я бы оценил сегодняшний день на десятку», — заявил Трамп на вопрос журналистов.

Переговоры Трампа и Путина прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча состоялась в формате «три на три». Помимо Путина Россию представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С Трампом в комнате переговоров были госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

На пресс-конференции, которая прошла сразу после переговоров, российский президент нарушил традицию — он выступил перед журналистами первым. Традиционно пресс-конференцию открывает американский лидер, а потом дает слово гостю, на это обратили внимание западные журналисты.