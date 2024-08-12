В Сербии заявили об угрозе для жизни Вучича со стороны наркокланов

Жизни сербского лидера Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин

После покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа Вулин уже говорил, что Вучич также находится в опасности.

По его словам, угроза исходит от тех, кто желает, чтобы республика перестала быть военно-нейтральной страной и ввела антироссийские санкции, приняла независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

Вулин заметил, что таких «угрожающих» немало. Но ни один из них не находится на Востоке.

«Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах», — добавил он.

Ранее российская сторона предупредила Сербию о готовящихся в республике беспорядках. Вучич указывал, что за этими событиями стоят западные страны.