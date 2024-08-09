Россия уведомила Сербию о готовящемся в республике госперевороте

Вучич заявил о полученных от РФ данных о готовящихся в Сербии беспорядках

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что российские представители предупредили его о готовящихся в Сербии массовых беспорядках, за которыми стоят западные страны. Слова политика передала газета Blic .

«Сегодня мы получили официальную информацию из Российской Федерации. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся», — сказал Вучич.

Журналисты отметили, что конечной целью этих беспорядков должен стать государственный переворот.

Лидер республики подчеркнул, что те, кто попытается добиться чего-то силой — не добьются ничего. Сербия намерена идти вперед, и никто не остановит ее, заключил президент.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия будет отстаивать собственные интересы в ЕС. Государство приостановило контакты с Россией на высшем уровне, чтобы не провоцировать усиление давления со стороны западных стран, которые недовольны ее позицией.