Фицо предложил Украине «техническое решение» по нефти от «Лукойла»

Словацкий премьер Роберт Фицо во время разговора по телефону с украинским коллегой Денисом Шмыгалем предложил ему техническое решение по возобновлению транзита нефти от российской компании «Лукойл». Информацию об этом разместили в заявлении правительства Словакии.

«Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию», — написали в документе.

В сообщении уточнили, что Фицо говорил со Шмыгалем 26 июля. Во время разговора обсуждали тему транзита нефти из России через Украину.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС не принял призыв Венгрии и Словакии возобновить транзит российской нефти через украинскую территорию, несмотря на то, что такой сценарий грозит тяжелыми экономическими последствиями. Глава словацкого министерства иностранных дел Юрай Бланар призвал решить этот вопрос как можно скорее.