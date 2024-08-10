Разборки с отступниками. Политолог рассказал, зачем Западу госпереворот в Сербии

Одним из направлений стратегии Евросоюза является вероятный госпереворот в Сербии. Такое мнение выразил политолог, журналист Юрий Светов в беседе с 360.ru.

Он прокомментировал слова сербского главы Александра Вучича о том, что Россия предупредила его о готовящихся Западом беспорядках в Сербии, целью которых станет госпереворот.

Цели Запада

«Переворот в Сербии — это, скажем так, одно из направлений стратегии Евросоюза и НАТО, что все <…> должны быть собраны в одну компанию, под одно руководство. То есть, все должны быть членами Евросоюза и в экономической политике подчиняться коллективному Брюсселю», — сказал он.

Эксперт отметил, что стратегическая цель ЕС и альянса заключается также в том, чтобы к 2030 году страны западных Балкан, такие, как Армения и Черногория, входили НАТО.

Что касается Сербии, то, по словам политолога, она отвечает многим требованиям Запада и очень развита. При этом республика не хочет подчиняться общей политике стран ЕС.

Например, отказывается от присоединения к антироссийским санкциям, не соглашается разрывать экономические отношения по энергоносителям, а также не признает независимость Косова, которое из-за этого не могут принять в НАТО и Евросоюз. Также Сербия не желает присоединяться к блоку, вопреки желаниям ЕС.