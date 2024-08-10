Разборки с отступниками. Политолог рассказал, зачем Западу госпереворот в Сербии

Политолог Светов: переворот в Сербии — это одно из направлений стратегии ЕС

Фото: Freepik

Одним из направлений стратегии Евросоюза является вероятный госпереворот в Сербии. Такое мнение выразил политолог, журналист Юрий Светов в беседе с 360.ru.

Он прокомментировал слова сербского главы Александра Вучича о том, что Россия предупредила его о готовящихся Западом беспорядках в Сербии, целью которых станет госпереворот.

Цели Запада

«Переворот в Сербии — это, скажем так, одно из направлений стратегии Евросоюза и НАТО, что все <…> должны быть собраны в одну компанию, под одно руководство. То есть, все должны быть членами Евросоюза и в экономической политике подчиняться коллективному Брюсселю», — сказал он.

Эксперт отметил, что стратегическая цель ЕС и альянса заключается также в том, чтобы к 2030 году страны западных Балкан, такие, как Армения и Черногория, входили НАТО.

Что касается Сербии, то, по словам политолога, она отвечает многим требованиям Запада и очень развита. При этом республика не хочет подчиняться общей политике стран ЕС.

Например, отказывается от присоединения к антироссийским санкциям, не соглашается разрывать экономические отношения по энергоносителям, а также не признает независимость Косова, которое из-за этого не могут принять в НАТО и Евросоюз. Также Сербия не желает присоединяться к блоку, вопреки желаниям ЕС.

Фото: РИА «Новости»

Борьба с «отступниками»

В итоге коллективный Запад намерен давить и разбираться с «такими отступниками», объяснил Светов.

«Вот с ними идут разборки — премьер-министра Словакии Фицо пытались убить, [премьеру Венгрии] Виктору Орбану — угрожают, что у него отберут председательство в ЕС, которое он получил согласно их Уставу на полгода, угрожают выгнать Венгрию из Шенгена и вообще исключить <…> из Евросоюза», — сказал Светов.

По его словам, структуру цветной революции опробовали именно в Сербии, когда там были «бульдозерные протесты». Потом это проявилось в Грузии и на Украине. Тех, кто получит выгоду от госпереворота в Сербии, тоже «немало», резюмировал собеседник 360.ru.

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