Экс-премьер Вулин: санкции против NIS бьют по Сербии, а не России

Американские санкции в отношении «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) не скажутся на России, но навредят республике. Об этом председатель наблюдательного совета госкомпании «Србиягаз», бывший сербский вице-премьер Александр Вулин сообщил РИА «Новости» .

«Россия может остаться без NIS и ничего не изменится в жизни ее граждан. Но если NIS не будет работать, это изменит все в сербской экономике», — сказал он.

Вулин назвал эти санкции наказанием для непокорной Сербии. Правительство не стало частью западной истерии и не обложило рестрикциями Россию.

США ввели санкции против NIS в начале 2025 года за то, что половина акций компании принадлежала российским «Газпром нефти» и «Газпрому». Несмотря на давление, президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить ограничения против России.