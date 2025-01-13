Американцы ударили по Сербии: что известно о санкциях против NIS

Новые американские санкции против России затронули Сербию. В США не скрывают, что их главный мотив — оттереть россиян, чтобы европейцы втридорога покупали энергоносители из-за океана.

Санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» Соединенные Штаты ввели санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом еще в декабре 2024 года предупреждал президент Сербии Александр Вучич, ведь владельцы основного пакета акций компании — российские «Газпром нефть» и «Газпром», которым принадлежат 50% и 6,15% эмиссионных ценных бумаг соответственно. Остальные собственники — Сербия, которая владеет 29,87%, и миноритарные акционеры. Координатор США по санкциям Джеймс О’Брайен заявил, что как только будет устранен «российский капитал, Сербия со временем получит от этого выгоду, и потребители не пострадают». Уход российских компаний должен состояться до 25 февраля включительно. Но сербы рассчитывают продлить процесс до середины марта.

Санкции могут быть чрезвычайно ограничивающими, поскольку они запрещают любые сделки с российскими интересами и немедленно блокируют активы, связанные с санкционированными лицами. Александр Вучич

Штаты не скрывают, что новые ограничительные меры связаны с благоприятной ситуацией на американском внутреннем рынке. Как раз сейчас в США наблюдается рост объемов добычи нефтепродуктов, состояние внутренней энергетической экономики сильно улучшилось. Переизбыток собственных энергоресурсов за океаном назвали способом «наказания России». Американские чиновники заявили, что дело «не только в снижении доходов России, но и в разрушении ее производственных мощностей, а также в стимулировании импортеров искать альтернативные источники поставок».

Фото: Andrew Danilov / Global Look Press

Сербский вице-премьер Александр Вулин попросил не требовать от его соотечественников делать вид, будто это дружеский и добрый шаг американцев. Он назвал санкции против NIS пакостями уходящей администрации Джо Байдена. Неясно, продолжит ли эту линию команда Дональда Трампа. Пока, по мнению экспертов, российскую нефть придется реализовывать через сети посредников. Это может привести к дисконту сырья, пусть и не такому серьезному, как в 2023 году. Со своей стороны в «Газпром нефти» заявили, что готовы к различным негативным санкционным сценариям.

США шантажируют Сербию Давление на Сербию — часть общих усилий США по борьбе с российским энергетическим влиянием в Европе, подтвердил в разговоре с 360.ru политолог Петр Колчин. Эту кампанию проводят преимущественно для того, чтобы американцы и дальше могли навязывать европейцам свои энергоресурсы по завышенным ценам. «Подобные агрессивные действия направлены не только на Сербию — это, конечно, еще и сигналы Словакии и другим европейским государствам, которые стремятся покупать энергоресурсы у россиян», — сказал Колчин.

Политолог уточнил, что Сербия встала перед непростой дилеммой, требующей политической воли. Однако Белграду может ее не хватить, и тогда он согласится на экономические риски, всерьез опасаясь рисков политических.

Белград надеется, что новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп изменит подход к этому вопросу. Поэтому сербы будут и дальше затягивать весь процесс. В любом случае NIS — один из самых важнейших налогоплательщиков всей Сербии, и подрыв его работы — это вопрос национальной безопасности. Петр Колчин

Требования американцев, по словам политолога, можно с уверенностью назвать частью политики энергетического шантажа, которая распространяется не только на покорных вассалов из ЕС, но и на другие страны в регионе. «Варианты исхода могут быть разные. В числе прочего сербы могут пытаться скрыть российское участие через третьи фирмы, тем самым затянув процесс и продолжая его бюрократизировать», — предположил собеседник 360.ru.

Фото: Президент Сербии Александр Вучич. Soeren Stache/dpa / Global Look Press

История NIS Компания «Нефтяная индустрия Сербии», она же Naftna Industrija Srbije (NIS), появилась в 1991 году на месте предприятия по разведке и добыче нефти. Последнее работало с 1949 года и почило вместе с Народной Республикой Югославия. Российская «Газпром нефть» приобрела 51% акций NIS и стала мажоритарным акционером в 2009-м. Это привело к взлету компании: прошла успешная модернизация нефтеперерабатывающего комплекса, ввели в эксплуатацию больше десятка малых электростанций, что дало возможность продавать избыток электроэнергии.

Фото: Штаб-квартира NIS в городе Нови-Сад, Сербия / Википедия

Сегодня NIS — крупнейшая вертикально интегрированная энергетическая компания в Юго-Восточной Европе и единственная сербская фирма, которая занимается разведкой и добычей нефти и газа. В ее компетенции входят переработка и сбыт нефтепродуктов, реализация проектов в сфере энергетики и нефтехимии. Нефтеперерабатывающий комплекс NIS производит весь спектр нефтепродуктов: от автомобильного бензина и дизельного топлива до механических смазочных масел и сырья для нефтехимической промышленности, а также тяжелого мазута, дорожного и промышленного битума.

Фото: Автозаправочная станция NIS Petrol в Белграде / Википедия

Штаб-квартира, как и основные производственные мощности NIS, находится в Сербии. Там же расположено большинство нефтяных месторождений — в крае Воеводина. Дочерние предприятия и представительства действуют в таких странах, как Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Румыния, Россия, Хорватия и Ангола. Таким образом, NIS — одна из самых прибыльных компаний в Сербии. На ее предприятиях все соответствует строжайшим сербским и европейским стандартам в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, в NIS поддерживают детский спорт, талантливых учеников и студентов, помогают обездоленным.