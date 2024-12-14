Сербия не поддержит санкции против России

Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS

Сербия не станет вводить санкционные ограничения против России из-за вероятных рестрикций США против компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), 56,15% которой принадлежат «Газпрому» и «Газпром нефти». Об этом в эфире «Радио и телевидения» Сербии заявил президент республики Александр Вучич.

В ночь на субботу глава государства не исключил возможность переговоров о снижении российской доли в NIS из-за санкций.

«Хотел бы кто-то введения сербских санкции против России, а потом думать об их отмене? У меня нет доказательств, но такой возможности не исключаю. Однако как президент Сербии я не готов вообще разговаривать о санкциях против России», — заявил он.

Вучич напомнил, что в течение последних трех лет страна проводила ответственную и принципиальную политику, придерживаясь принципов устава ООН и международного права.

Ранее Болгария и Венгрия нашли способ обеспечить транзит газа и из России, несмотря на санкции США.