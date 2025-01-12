«Свести риски к нулю». В США потребовали выхода России из доли в Нефтяной индустрии Сербии

Российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии. Такое заявление сделал координатор США по санкциям Джеймс О’Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии.

Накануне сербский президент Александр Вучич заявил, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют уточнения размера российской доли, чтобы можно было вести переговоры с российской стороной.

«Единственное условие — чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой», — заявил О’Брайен.

Он отметил, что ранее США уже применяли такие меры в отношении российских компаний, ограничивая их деятельность в Нидерландах, Швейцарии и Турции.

Ранее Сербия расторгла некоторые военные контракты с Россией. Местные власти создали рабочую группу для подготовки переговоров с Россией о новом договоре на поставку газа. Правительство Сербии надеется, что удастся достичь соглашения на более выгодных условиях.