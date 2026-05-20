В Роттердаме не выявили распространение хантавируса за пределы круизного лайнера

Власти Роттердама не увидели признаков распространения хантавируса за пределы круизного лайнера MV Hondius после его прибытия в порт города. Об этом сообщила советник по коммуникациям муниципалитета Роттердама Венди Кервер в беседе с РИА «Новости».

«У нас нет опасений по поводу того, что вирус мог распространиться за пределы судна, прибывшего в Роттердам. В процессе тестирования людей мы соблюдали меры предосторожности, используя средства индивидуальной защиты», — сказала она.

Кервер также уточнила, что результаты тестирования на хантавирус у членов экипажа пока не пришли. Накануне на борту лайнера начались процедуры дезинфекции.

Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Погибли три человека. Десятого мая судно прибыло к Канарским островам, пассажиров эвакуировали, после чего лайнер с экипажем направился в Роттердам.

