Работающий на лайнере MV Hondius россиянин остался на борту до Нидерландов

Российский член экипажа лайнера MV Hondius вместе с остальной командой отправится в Нидерланды для прохождения дезинфекции после вспышки хантавируса на борту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Мадриде.

Дипломаты подчеркнули, что располагают только такой информацией.

«Россиянин — член экипажа, он останется на судне, которое проследует в Нидерланды для дезинфекции», — заявили в посольстве.

Совершавший круиз от Аргентины к Антарктиде круизный лайнер MV Hondius дошел до острова Тенерифе, входящего в принадлежащий Испании Канарский архипелаг. Там высадят всех пассажиров для последующей отправки домой. Речь идет о гражданах из 23 стран.

На остров уже прибыл глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он подчеркнул, что угрозы заражения для жителей Тенерифе нет.

По данным Reuters, в порт лайнер не зайдет, а бросит якорь в открытом море. Эвакуируемых на лодках довезут до промышленного порта Гранадилья, вдали от жилых районов. Первыми на берег выйдут 14 граждан Испании, которых доставят в Мадрид на карантин. Все они наденут маски FFP2, снимать их запретили до попадания в больницу.

Остальных пассажиров доставят на берег, когда ждущие их самолеты прибудут в аэропорт Тенерифе. Багаж отправят в Нидерланды для дезинфекции. Исключение сделали только для документов, мобильных телефонов и зарядных устройств.

Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно-карантинного контроля на границах для предотвращения завоза хантавируса. В ведомстве подчеркнули, что обеспечили все лаборатории необходимыми тест-системами для выявления возбудителя.