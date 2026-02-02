В Россию могут привлечь трудовых мигрантов из Афганистана

«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — сказал дипломат.

Он отметил, что Афганистан — это страна с молодым населением, и правительство активно работает над тем, чтобы направлять квалифицированных специалистов туда, где они нужны.

Ранее Хассан говорил о том, что власти Афганистана обсуждают с Россией перспективы привлечения трудовых мигрантов для работы в сельском хозяйстве. Пока нет конкретных договоренностей.

В России могут навсегда запретить въезд мигрантам с судимостью. Депутаты ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким внесли соответствующий законопроект в Госдуму. По словам авторов инициативы, речь идет как об иностранцах с неснятой и непогашенной судимостью, так и со снятой и погашенной.